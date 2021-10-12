【時報記者莊丙農台北報導】數字(5287)9月營收1.45億元，年成長12％，創單月歷史新高，主要受益暑假旺季與微解封商機，第3季營收4.21億元，也創單季歷史新高，累計前3季營收12.13億元，年增6％。
國內微解封後的生活服務需求顯現，經濟活動復甦，帶動數字9月旗下8591、591、8891與Tasker出任務的線上資訊服務需求，其中Tasker出任務外包網，持續深耕專業外包市場，透過商業服務類項目及宅任務抵家服務，滿足更多用戶需求，提升品牌知名度，帶動Tasker出任務外包網9月營收較去年同期成長60％。
第3季因8591寶物交易高市占優勢，並受益暑假旺季效益，及8891汽車交易結合線下「素人試駕」活動，虛實整合服務，8591寶物交易及8891汽車交易第3季營收均雙位數成長，推升公司第3季創高。
近日由於本土案例連續「+0」加上內用隔板解禁，使得餐飲服務業回溫有感。「518熊班」站內服務業職缺來看，9月職缺量即較6月成長近3倍；而全台打工平台「小雞上工」數據亦顯示，近一個月因疫情趨於穩定狀態，加上百貨周年慶檔期及各大品牌行銷活動回溫，使得活動工讀類型打工職缺較7～8月暑假期間增加50％。同時，振興五倍券正式開放使用，預計10～12月將帶動另一波餐飲、零售服務業業績成長，總體看來企業主對於接下來景氣狀況仍是樂觀以待。
(時報資訊)
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