受到通貨膨脹、能源危機等外部壓力衝擊，美股近期面臨高檔震盪，外界期待本周財報季開跑後能獲得正面刺激，不過，有專家認為，目前消費者信心持續下滑，若企業營收不如預期，導致消費者信心重挫，股市將受到影響。
綜合外媒報導，摩根士丹利財富管理公司投資長Lisa Shalett表示，過去消費者信心指數往往與美股成長有正相關，但今年卻有明顯不同，尤其在Delta變種病毒爆發後，雙方存在極大的分歧。
數據顯示，消費者信心指數7月份衝上新高後，近期已大幅下滑，但標普500指數還是繼續上漲，目前只比歷史高點低4%。Lisa Shalett認為狀況相當詭異，正常情況下，消費者信心應該與股市走勢相同，因為消費占美國GDP的三分之二。
在此狀況下，Lisa Shalett警告，當消費者對整體經濟環境的信心持續惡化，將對美股造成衝擊，「消費者並不認為對通貨膨脹或就業市場的擔憂是暫時的，如果這種情緒轉換成減少支出、增加儲蓄等實際行動，會對企業營運產生衝擊，進而對股市產生壓力。」
Lisa Shalett補充說道，即使聯準會與投資者都認同通貨膨脹是暫時的說法，但消費者並不認同這一個觀點，如果消費者信心沒有好轉，可能暗示市場將出現疲軟，「若狀況持續惡化，我們將可見到儲蓄率上升、消費支出下降及差勁的業績等數據。」
美股四大指數周一皆收黑，道瓊下跌超過250點（或0.72%），收在34496.06點；那斯達克指數跌93.34點（或0.64%），收在14486.20點；標普500指數挫30.15點（或0.69%），收在4361.19點；費城半導體則以3221.23點作收，下跌25.04點（或0.77%）。
(時報資訊)
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