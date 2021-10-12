【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4447元，較前一交易日升值0.32分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月12日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4447元，1歐元對人民幣7.4433元，100日元對人民幣5.6848元，1港元對人民幣0.82823元，1英鎊對人民幣8.7553元，1澳大利亞元對人民幣4.7340元，1新西蘭元對人民幣4.4712元，1新加坡元對人民幣4.7531元，1瑞士法郎對人民幣6.9460元，1加拿大元對人民幣5.1611元，人民幣1元對0.64724馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.1468俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3375南非蘭特，人民幣1元對185.51韓元，人民幣1元對0.57001阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58205沙特里亞爾，人民幣1元對48.2757匈牙利福林，人民幣1元對0.61599波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9996丹麥克朗，人民幣1元對1.3615瑞典克朗，人民幣1元對1.3325挪威克朗，人民幣1元對1.39652土耳其里拉，人民幣1元對3.2382墨西哥比索，人民幣1元對5.2269泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#人民幣匯率 #大陸金融

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