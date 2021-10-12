【時報-台北電】運價趨弱，周一BDI指數連2跌；受到海岬型船運價，減少逾1100美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價，反彈99美元所帶來的收益，使得波羅的海乾散貨BDI指數，連續2個交易日趨弱。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌38點，收5488點，跌幅0.7%；海岬型運費指數(BCI)下跌137點，收9975點，跌幅1.4%；其平均日租金為每艘82722美元，減少1143美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲11點，收作3877點，漲幅0.3%，其平均日租金為每艘34893美元，增加99美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲14點，收作3431點，漲幅0.4%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
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