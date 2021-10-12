【時報-台北電】因全球能源及原物料成本上揚，加上中國鋁產量受到政府電力限制管控減少產能，進一步提振倫敦(LME)鋁價周一(10/11)上漲至2008年以來最高，觸及13年高點。
分析師表示，限電管控令供應中斷，將使中國今年的鋁產量減少150萬公噸，導致全球約6,500萬公噸的鋁市場出現100萬公噸的缺口，鋁價有可能在年底前升至每公噸3,300-3,400美元，但如果全球經濟繼續走弱，需求可能將會放緩限制漲幅，鋁價在2020年上漲9%之後，今年的漲幅超過了50%。
終場周一(10/11)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲226美元，報每公噸36,382美元；期鎳下跌102美元，報每公噸19,119美元；期鋅上漲79美元，報每公噸3,230美元；期鋁上漲98美元，報每公噸3,064美元；期銅上漲182美元，報每公噸9,543美元；期鉛上漲6.5美元，報每公噸2,227.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
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