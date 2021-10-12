【時報-台北電】因全球能源及原物料成本上揚，加上中國鋁產量受到政府電力限制管控減少產能，進一步提振倫敦(LME)鋁價周一(10/11)上漲至2008年以來最高，觸及13年高點。

分析師表示，限電管控令供應中斷，將使中國今年的鋁產量減少150萬公噸，導致全球約6,500萬公噸的鋁市場出現100萬公噸的缺口，鋁價有可能在年底前升至每公噸3,300-3,400美元，但如果全球經濟繼續走弱，需求可能將會放緩限制漲幅，鋁價在2020年上漲9%之後，今年的漲幅超過了50%。

終場周一(10/11)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲226美元，報每公噸36,382美元；期鎳下跌102美元，報每公噸19,119美元；期鋅上漲79美元，報每公噸3,230美元；期鋁上漲98美元，報每公噸3,064美元；期銅上漲182美元，報每公噸9,543美元；期鉛上漲6.5美元，報每公噸2,227.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#鋁價 #限電 #LME

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

延伸閱讀