美股4大指數本周第1個交易日就收黑，台股今(12日)在國慶連假後第1天開盤即以16589.72點開出，指數開低走低，下挫逾200點，台積電雖然9月營收創新高，但開盤仍下跌5元，以570元開出後，下探566元，下跌9元，聯電開盤下跌逾2%，以59.5元開出，貨櫃三雄開低走低，開盤不到5分鐘，長榮、陽明、萬海跌幅都逾2%。

國際油價飆升，加以通膨壓力未解，市場在美股財報季即將展開前採取觀望態度，美股4大指數周一(11日)全數收跌，道瓊工業指數下跌250.19點，跌幅0.72%，以34496.06點作收；標準普爾500指數下跌30.15點，跌幅0.69%，收在4361.19點；那斯達克指數下跌93.34點，跌幅0.64%，收在14486.20點；費城半導體指數下跌25.04點，跌幅0.77%，收在3221.23點。台股ADR部分，台積電ADR漲0.2%，聯電ADR則是下跌1.3%。

台股上周五(8日)開高走低，指數收在16640.43點，下跌73.43點，台積電、聯電、聯發科，以及貨櫃三雄、面板股同步走跌，周線則是收小紅，較上周上漲69.54點，成交值2710億元，三大法人土洋對作，外資及陸資由買轉賣，計賣超145.88億元，投信、自營商同買超，投信買超16.09億元，自營商買超9.43億元，合計賣超120.36億元。

台積電周四(14日)將舉行法人說明會，為連假結束後台股本周觀察重點，上市櫃公司第4季法說會將陸續登場，法人預期，在第3季整體基本面表現優於上半年的情況下，有機會交出不錯的成績單，上周土洋法人對作，走勢分岐，由於美元指數維持在高檔，使近期亞幣走勢偏弱，新台幣短期升值空間不大，加以外資近期多呈現賣超，較不利資金動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意