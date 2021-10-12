【時報-台北電】美股周一在財報季開跑前，四大指數齊跌，惟能源股隨油價上漲、比特幣突破5.7萬美元亦推升相關個股；今早美股期指續弱，日韓股市雙雙跟跌。台股雙十連假前量縮收黑，上周雖於10月5日跌破前低、探至16162點，但累計一周仍上漲69.54點、周線翻紅，今日在國際股市走弱下，三大期指率先跟跌，10月台指期開盤下跌140點、為16485點，隨後大盤開低50.71點、為16589.72點。在權值大軍續弱下，電金傳皆墨，大盤跌點快速放大逾200點，摔下5日線，盤面倚靠油電燃氣類股獨撐大局。
主要權值股表現上，台積電開低為570元、矽力-KY(6415)開高在4,050元、信驊(5274)開平為2,490元、大立光(3008)開低在1,995元、鴻海(2317)開低在106.5元、聯發科(2454)開低為907元、聯電(2303)開低在59.5元。
美股周一在財報季開跑前，四大指數齊跌，收盤道指跌250.19點，或0.72%，收34,496.06點；標普500指數跌30.15點，或0.69%，收4,361.19點；那指跌93.34點，或0.64%，收14,486.20點；費半指數跌25.04點，或0.77%，收3,221.23點。個股方面，棉價衝10年高衝擊GAP、Levi Strauss皆重挫逾4%，蘋果跌0.06%、臉書跌1.39%、亞馬遜跌1.29%、Visa跌2.24%、摩根大通跌2.1%、II-VI跌3.36%、美光跌1.28%、台積電ADR漲0.2%、日月光ADR持平；聯電ADR跌1.30%、中華電信ADR漲0.20%。
台股上周五在電子權值股走弱之下，終場下跌73.43點，收16640.43點，成交量2710.32億元；累計一周上漲69.54點或0.42%，周線翻紅。籌碼面，外資賣超145.67億元，投信買超16.65億元，自營商買超9.42億元，三大法人賣超119.59億元；累計一周，外資賣超340.73億元，投信買超92.36億元，自營商賣超28.57億元，三大法人賣超276.94億元。
分析師表示，台股近期技術面不佳，需注意美元、美債、油價與台積電年線保衛戰等四大變數；而利多方面則有上市櫃公司Q3獲利可望再創高、9月營收創高家數持續破百、企業營收可望連七個月破3兆等。另，本周美股超級財報周登場，目前華爾街預估美國企業獲利年增28.8%，與台股高度相關的IBM、特斯拉、微軟、超微、蘋果等，都呈現第4季將優於第3季，相關供應鏈表現將是大盤重返萬七關鍵。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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