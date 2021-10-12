【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數203.08點，跌0.04點；總計174家漲、305家跌、92家持平；委買852372張、委賣218611張；總成交值3.28億元。

(時報資訊)

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