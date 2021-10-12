【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16589.72點，跌50.71點；總計147家漲、585家跌、128家持平；委買4079700張、委賣1526170張；總成交值39.08億元。

(時報資訊)

#集中市場

延伸閱讀