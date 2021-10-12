【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】歐洲飛機製造業者空中巴士憂心指出，亞洲航空業似乎還沒有掙脫新冠肺炎的魔掌，若不加緊腳步跟上歐洲和美國的話，復甦進度將遠遠落後西方世界。
空中巴士表示，從下單的飛機合約數量來看，亞洲在航空旅遊方面的復甦似乎有些緩慢。雖然空巴沒有具體說明是哪家亞洲的航空公司，但受到新冠病毒影響，很多東南亞的航空業者目前也正在重整，其中，包括馬來西亞AirAsia和菲律賓航空（Philippines Airlines）。
空巴指出，來自亞洲的訂單很多都懸而未決，因此當地航空業的前景似乎沒這麼明朗。同時，路透社日前也報導，空中巴士在亞洲的最大客戶AirAsia，9月時兩者相互達成協議，將重建約400架單走道窄體客機大單，也就是空巴同意降價與重新安排交機時間。
6日，AirAsia也指稱，會將13架尚未交機的A320 neo單走道，改裝為更大的A321 neo機型。至於剩下362架較大的窄體機型，也預定在2035年前陸續交貨。
空中巴士表示，亞洲地區只要還在封城，航空公司就無法正常飛行，動輒數十億美元的飛機訂單就有可能會受到影響。若亞洲航空業者還是遲未確定下單，產能可能就會開給其它歐美同業了。對空巴來說，目前有些亞洲訂單或許還不是那麼確定能到手，但與2020年大量取消訂單相比，業績還是有比較好一點。
根據國際航空運輸協會 (IATA) 統計，亞太地區的航空業者當今的旅行限制前所未見，預計要到2022下半年才會明顯鬆綁。但是，中國大陸內地旅遊市場蓬勃發展，同時對來自外國旅客嚴格邊境控管，並拒絕其它國家遊客入境。同時，中國大陸國內的航空旅遊，實際上已恢復至疫前水準。
上周，IATA表示，新冠病毒肆虐下，全球航空相關產業在2020年至2022年期間，預計將虧損約2010億美元，但實際損失的卻遠大於如此。另有數據指出，亞太地區航空公司預估2021年將賠掉112億美元，2022年估虧24億美元，雖與2020年大賠450億美元有顯著改善，但2020年亞洲損失的金額卻是全世界最多的地區。
目前，新加坡正重新開放，找尋與歐美重啟旅遊機會。澳洲也早早重新開放部分地區，至於紐西蘭也表示，不再堅持零檢出並將接納完整接種的外國旅客到訪。
(時報資訊)
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