【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤下跌140點，為16485點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨表示，台指期上週五下跌74點至16625點。價差方面，台指期逆價差擴至-15.43點，電子期逆價差縮至-0.79點，金融期轉為逆價差-0.52點。現貨部分，三大法人賣超120.29億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2509口至-11869口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2864口至-21144口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加406口至-6909口。

永豐期貨表示，整體來看，市場觀望氣氛濃厚，短線上檔有壓力，大盤震盪格局恐延續。

(時報資訊)