【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股消息面：
1.高盛預測，美國房價2022年底前還會再漲16%。2021年以來，美國房市漲幅達兩成。市場認為，房價漲是因為脫手件數少、利率低以及投資轉移等因素所推升。
2.市場資金流向避險貨幣，美元升值。美元指數尾盤漲0.17%，至94.328，逼近上周所創1年新高94.504點。
3.資金從黃金抽走下，現貨金跌0.1%，每盎司為1,754.54美元。期貨金也跌0.1%，每盎司為1,755.7美元。
4.全球能源危機未見平息，紐約期油價一度飆創2014年底以來最高價位，為82.18美元，漲幅達3.57%。收盤時，漲勢縮小至1.5%，每桶收80.52美元。
5.比特幣目前在56,774.41美元附近，漲3.3%。
(時報資訊)
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