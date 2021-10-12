【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股消息面：

1.高盛預測，美國房價2022年底前還會再漲16%。2021年以來，美國房市漲幅達兩成。市場認為，房價漲是因為脫手件數少、利率低以及投資轉移等因素所推升。

2.市場資金流向避險貨幣，美元升值。美元指數尾盤漲0.17%，至94.328，逼近上周所創1年新高94.504點。

3.資金從黃金抽走下，現貨金跌0.1%，每盎司為1,754.54美元。期貨金也跌0.1%，每盎司為1,755.7美元。

4.全球能源危機未見平息，紐約期油價一度飆創2014年底以來最高價位，為82.18美元，漲幅達3.57%。收盤時，漲勢縮小至1.5%，每桶收80.52美元。

5.比特幣目前在56,774.41美元附近，漲3.3%。

(時報資訊)

#房價 #黃金 #原油 #比特幣

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28232.32 -265.88(0.93%)
10:35
南韓KOSPI
2910.53 -45.77(1.55%)
10:36
香港恆生
25090.30 -234.79(0.93%)
10:41
上證指數
3565.67 -26.04(0.72%)
10:41
深圳成指
14277.41 -90.19(0.63%)
10:41
英國FTSE
7146.85 +51.30(0.72%)
10/11
法國CAC
6570.54 +10.55(0.16%)
00:05
德國DAX
15199.14 -6.99(0.05%)
10/11

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