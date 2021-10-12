【時報-台北電】洋基工程(6691)承攬兩處無塵室空調工程，分別為台中市台中工業區(台中市南屯區文山段139地號)，合約金額為12億2850萬元；台中市台中工業區(台中市西屯區安和段236地號)，合約金額為27億8250萬元。兩處均依工程進度認列收入。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#無塵室 #空調

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