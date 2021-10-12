時報-商情早報
1.美元走強，拖累紐約期金連3跌。
2.LME：10/11期銅收9543.00美元/公噸，漲182.00美元。
3.NYMEX：11月輕質原油漲1.17美元，每桶為80.52美元。
4.布蘭特原油漲1.32美元，每桶為84.70美元。
5.10/11SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲4.70美分。
6.10/11BDI運費指數為5488.00。
7.NYCE：12月棉花跌0.81美分，每磅為109.79美分。
8.CBOT：10月黃豆粉跌1.30美元，每公噸為316.20美元。
9.10/11TRJ-CRB上漲0.93，為236.35。
10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)11日收盤均價2.57美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-美元走強，拖累紐約期金連3跌；因能源價格飆升，引發投資人將資金轉入美元市場避險，令美元走強，提高黃金持貨成本，並削弱黃金避險需求，拖累期金價格連續3個交易日下跌；周一(10/11)收盤報價，12月黃金跌1.7美元，報每盎司1755.7美元，12月白銀跌0.04美元，1月白金跌21.3美元，12月鈀金漲46.5美元。(王馨慧整理)
2.LME基本金屬-成本上揚，鋁價觸及13年高點；因全球能源及原物料成本上揚，加上中國鋁產量受到政府電力限制管控減產，進一步提振倫敦(LME)鋁價周一(10/11)上漲至2008年以來最高，觸及13年高點。終場周一期鋁上漲98美元；期錫上漲226美元；期鎳下跌102美元；期鋅上漲79美元；期銅上漲182美元；期鉛上漲6.5美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-能源短缺疑慮，周一歐美原油期貨上漲1.5%；隨著各國經濟逐漸從新冠疫情中復甦，並進一步推動能源需求反彈，導致中國等主要經濟體出現電力和天然氣短缺的現象；此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，上周決議維持緩慢增加40萬桶/日，並未進一步提高供應，提振油價收盤上漲1.5%；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.17美元，漲幅1.5%，報80.52美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲1.26美元，漲幅1.5%，報83.65美元/桶。(王聖為整理)
4.航運指數-運價趨弱，周一BDI指數連2跌；受到海岬型船運價減少逾1100美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價反彈99美元所帶來的收益，使得波羅的海乾散貨BDI指數連續2個交易日趨弱；其中最新報價BDI指數下跌38點，收5488點，跌幅0.7%；BCI指數下跌137點，收9975點，跌幅1.4%；BPI指數上漲11點，收作3877點，漲幅0.3%；BSI指數上漲14點，收作3431點，漲幅0.4%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-周一亞洲天然橡膠期貨全面勁漲，其中日本天然期膠連二個交易日大幅反彈，受日圓走貶支撐，以及上海期膠大漲推助，因服務業利好數據，激勵投資人信心，吸引另一波新買盤，帶動大阪和上海期膠全面大漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲2.6 %，報每公斤226.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.6%，報每公斤187美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.64%，收於每噸14775元人民幣。(鄧凱綺整理)
6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨大跌，因交易員在美國即將迎來大豐收，以及本周美國產量預期，市場看跌氣氛濃引發賣壓湧現，但美油上揚限制跌幅，玉米期貨早盤小幅走高，而小麥漲跌互現，商品市場正在為明天美國農業部的負面報告做準備，終場11月大豆跌14.75美分，報1228.25美分， 12月玉米漲2.5美分，報533美分，12月小麥跌2.25美分，報731.75美分。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-美元走高，周一紐約棉花期貨連3黑，受累美元強勁，並漲近一年高點，以及近日棉價短線過高，促使投資人再度審視中國潛在或實際的短缺，引發獲利了結，令棉價進一步下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌0.7 %，報每磅107.79美分，3月棉花期貨跌0.6 %，收盤每磅107.24美分。(鄧凱綺整理)
8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走跌，需求有所減少，整體成交量受限，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.34%，報3.814美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.08%，報2.580美元；快閃記憶體部份，動能表現平淡，買方購貨態度相對保守，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04%，報價為2.466美元；32Gb MLC下跌0.05，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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