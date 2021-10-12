【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國財政部長葉倫相信國會將在12月3日提高債務上限，並據舊金山聯邦儲備

銀行總裁戴利表示，美國就業市場持續受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，若定調就

業市場停滯，還為時過早，但高盛認為美國明年年底的財政支持減少，消費者支出復甦更

為遲緩，分別下調美國今、明兩年經濟增長預估至5.6%及4.0%，壓抑美元走勢，並據日本

央行(BOJ)季度調查週一顯示，更多日本家庭認為一年後通貨膨脹率會上升，而且日本首相

岸田文雄表示，政府將優先考慮對加薪企業提供稅收優惠，旨在財富再分配，取得穩健經

濟增長，提供日圓支撐，拖累美元兌日圓徘徊於112.13低點。

隨著市場押注上周美國黯淡的就業數據不會影響美國聯邦準備理事會(FED)最

早於11月開始縮減購買資產，推動公債收益率上漲，並據兩位消息人士透露，亞洲時間截

止期已過，中國恆大部分海外債券持有人未收到利息支付，為上月以來已兩次未按時兌付

美元債券票息，引發避險情緒，而且預計美國企業發布強勁的第三季財務報告，推升美元

兌日圓至近三年高點113.41。預估今日美元兌日圓支撐於113.10-30，阻力於114.00-20。

2.EUR/US

紐西蘭央行(RBNZ)上周升息，投資人高度期待其11月再加息，同時澳洲

人口最多的新南威爾斯州放鬆COVID-19疫情限制措施，更在大宗商品價格飆升支撐下，昨

日提振紐元和澳幣，並據貨幣市場走勢顯示，歐洲央行(ECB)明年底前升息10個基點的可

能性為100%，在通貨膨脹上揚的情況下，政策緊縮預期持續強化，而且荷蘭央行總裁暨

ECB管理委員會委員克諾特稱，物價上漲看來仍是暫時性的，投資者仍需要警惕通貨膨脹

上升風險，將結構性高通貨膨脹和高利率的其他情形考慮在內，帶動歐元兌美元觸及

1.1587高點。

據義大利公布工業產出分別較前月和去年同期減少0.2%及持平均優於預

期，但ECB首席經濟學家連恩認為服務價格和薪資增長仍疲軟，歐元區當前通貨膨脹不是

貨幣政策行動的觸發因素，並據法國央行(BOF)將第三季經濟成長預估從2.5%下調至

2.3%，而且市場擔憂能源短缺和中國房地產危機給全球經濟帶來的風險，削弱風險偏好，

打擊歐元兌美元回落跌至低點1.1547。預估今日歐元兌美元阻力於1.1550-70，支撐於

1.1470-90。

3.GBP/US

英國央行(BOE)貨幣政策委員桑德斯警告民眾，經濟的通貨膨脹壓力加大，

要為大幅提前升息做好準備，並據BOE總裁貝利認為英國通貨膨脹率高於2.0%目標令人擔

憂，必須加以管理以防止成為永久趨勢，而且芝加哥商業交易所(CME)利率期貨顯示11月

合約定價預估下月升息概率為20%較上周高，提振英鎊兌美元至1.3673高點。隨著民意調

查機構YouGov調查英國消費者信心指數在9月跌至五個月低點，突顯家庭財務狀況信心降

低，打壓英鎊兌美元至1.3582低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3600-20，支撐於

1.3500-20。

※以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本文不負擔盈虧之法律責任。(遠銀外匯保證金交易提供)

(時報資訊)