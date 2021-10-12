【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211008)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

潤泰全(2915) 聯電(2303) 晟德(4123) 宏達電(2498) 頎邦(6147)

京元電子(2449) 茂迪(6244) 世界(5347) 環球晶(6488) 至上(8112)

2.連續賣超四日的股票：

國泰金(2882) 譜瑞-KY(4966) 信音(6126)

3.連續賣超三日的股票：

中鋼(2002) 友達(2409) 中菲行(5609) 大成鋼(2027) 群聯(8299)

新唐(4919) 榮成(1909) 欣銓(3264) 欣興(3037) 立敦(6175)

昇銳(3128) 合一(4743) 長科*(6548) 志信(2611)

4.連續賣超二日的股票：

日月光投控(3711) 上緯投控(3708) 大同(2371) 永光(1711) 國產(2504)

中裕(4147) 聯茂(6213) 正崴(2392) 光洋科(1785) 系統電(5309)

5.轉買為賣的股票：

正新(2105) 台積電(2330) 網家(8044) 富邦金(2881) 中信金(2891)

元大金(2885) 上海商銀(5876) 寶成(9904) 潤泰新(9945) 東捷(8064)

東泥(1110) 明基材(8215) 康普(4739) 建錩(5014) 統振(6170)

正德(2641) 中航(2612) 中天(4128) 凌通(4952) 新光鋼(2031)

漢磊(3707) 富強鑫(6603) 創惟(6104) 彩晶(6116) 合庫金(5880)

華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)

玉山金(2884) 臺企銀(2834) 宏遠證(6015) 精英(2331) 凌陽(2401)

中興電(1513) 旺宏(2337) 台苯(1310) 華夏(1305) 聯成(1313)

集盛(1455) 中石化(1314) 台聚(1304) 國喬(1312) 亞聚(1308)

南紡(1440) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615)

華航(2610) 長榮航(2618) 華榮(1608) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)

四維航(5608) 東森(2614) 台航(2617) 東和鋼鐵(2006) 允強(2034)

彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 官田鋼(2017) 世紀鋼(9958)

景碩(3189) 友訊(2332) 中美晶(5483) 合晶(6182) 太極(4934)

偉詮電(2436) 瑞昱(2379) 晶豪科(3006) 創意(3443) 南茂(8150)

華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 菱生(2369)

台玻(1802) 華紙(1905) 永豐餘(1907) 正隆(1904) 精材(3374)

新美齊(2442) 矽統(2363) 盛群(6202) 立凱-KY(5227) 南帝(2108)

敦泰(3545) 華泰(2329) 光罩(2338) 華東(8110) 富鼎(8261)

智易(3596) 尖點(8021) 富喬(1815) 德宏(5475) 霖宏(5464)

台燿(6274) 南電(8046) 中探針(6217) 宣德(5457) 萬泰科(6190)

臺龍(6246) 飛宏(2457) 康舒(6282) 英濟(3294) 光磊(2340)

全新(2455) 久元(6261) 國巨(2327) 華新科(2492) 華容(5328)

力致(3483) 晶技(3042) 台嘉碩(3221) 加高(8182) 台半(5425)

朋程(8255) 晶焱(6411) 十銓(4967) 聯陽(3014) 富旺(6219)

台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 春源(2010) 天鈺(4961) 驊訊(6237)

威健(3033) 中釉(1809) 運錩(2069) 燁興(2007) 聚和(6509)

中鋼構(2013)

6.賣超前20名：

金融股：

永豐金(2890) 華南金(2880) 玉山金(2884)

電子股：

聯電(2303) 友達(2409) 日月光投控(3711) 旺宏(2337) 頎邦(6147)

京元電子(2449) 台半(5425) 漢磊(3707)

傳產股：

中鋼(2002) 長榮(2603) 陽明(2609) 華夏(1305) 大同(2371)

台航(2617) 大成鋼(2027) 萬海(2615) 中鴻(2014)

(時報資訊)

#外資 #賣超

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