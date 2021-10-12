【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211008)

1.外資連續買超五日以上的股票：

統一超(2912) 南亞(1303) 上詮(3363) 永捷(4714) 大國鋼(8415)

英業達(2356) 味全(1201) 橘子(6180) 台肥(1722) 榮剛(5009)

華通(2313) 達爾膚(6523) 禾瑞亞(3556)

2.連續買超四日的股票：

康和證(6016) 松瑞藥(4167) 和鑫(3049) 立碁(8111) 宏大(8932)

3.連續買超三日的股票：

中華電(2412) 達麗(6177) 中壽(2823) 仁寶(2324) 龍巖(5530)

智冠(5478) 和桐(1714) 良維(6290) 中環(2323) 廣宇(2328)

順達(3211)

4.連續買超二日的股票：

鴻海(2317) 台灣大(3045) 宏碁(2353) 台泥(1101) 晶宏(3141)

新普(6121) 台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 金居(8358) 鈊象(3293)

光頡(3624) 立端(6245) 精確(3162) 晶心科(6533) 高技(5439)

神盾(6462) 中美實(4702) 福邦證(6026) 建漢(3062) 開發金(2883)

台新金(2887) 新鉅科(3630) 新光金(2888) 三商壽(2867) 統一證(2855)

廣達(2382) 神達(3706) 宏捷科(8086) 聲寶(1604) 瑞軒(2489)

同致(3552) 中鼎(9933) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 台塑(1301)

宏益(1452) 東鹼(1708) 榮運(2607) 聚亨(2022) 大亞(1609)

農林(2913) 原相(3227) 智原(3035) 智邦(2345) 正文(4906)

伍豐(8076) 啟碁(6285) 訊舟(3047) 力旺(3529) 國統(8936)

泰博(4736) 光環(3234) 擎亞(8096) 美而快(5321) 金像電(2368)

台表科(6278) 嘉聯益(6153) 律勝(3354) 燿華(2367) 樺晟(3202)

台達電(2308) 均豪(5443) 晶采(8049) 鼎元(2426) 旺矽(6223)

優群(3217) 廣明(6188) 先進光(3362) 華晶科(3059) 九豪(6127)

信昌電(6173) 萬潤(6187) 佳邦(6284) 鴻準(2354) 雙鴻(3324)

安碁(6174) 普誠(6129) 遠雄港(5607) 廣穎(4973) 大學光(3218)

富采(3714)

5.轉賣為買的股票：

群創(3481) 宜鼎(5289) 振曜(6143) 技嘉(2376) 裕隆(2201)

台驊投控(2636) 方土昶(6265) 台橡(2103) 泰鼎-KY(4927) 映泰(2399)

中光電(5371) 元太(8069) 光寶科(2301) 國碩(2406) 大田(8924)

6.買超前20名：

金融股：

新光金(2888) 開發金(2883)

電子股：

技嘉(2376) 英業達(2356) 鴻海(2317) 廣宇(2328) 仁寶(2324)

瑞軒(2489) 佳世達(2352) 國碩(2406) 智原(3035) 和鑫(3049)

群創(3481) 廣達(2382) 閎康(3587) 乙盛-KY(5243) 誠美材(4960)

傳產股：

台塑(1301) 南亞(1303) 榮剛(5009)

(時報資訊)

#技嘉 #新光金 #英業達 #買超

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