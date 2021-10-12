【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)自結9月合併營收為419.82億元，創新高，月增近1%，年增60.68%；第三季營收達1255.78億元，季增約8.77%亦同步攀高，今年前9月合併營收同創新高，達3388.47億元，年增約49%。中鋼也預期本季鋼價可望維持穩定向上趨勢。

受惠第三季鋼市需求不淡且價格上漲，中鋼9月合併營收再創新高，預料9月獲利也有機會再攀高，第三季獲利亦可望再挑戰新高。

鋼價方面，大陸大廠寶鋼盤價再度以平盤開出，為連五月開平盤；越南河靜鋼最新盤價止跌開平，亞洲鋼價平穩，有利中鋼將開出的11月內銷盤價以平盤開出。

中鋼自結9月營收為419.82億元，創新高，公司表示，個體外銷量略少主受塞港所致，惟子公司中馬疫情緩解復工銷售量增加等綜合影響，合併鋼鐵事業銷售量僅微幅減少。另銷售價格因供需吃緊、原料成本支持下，9月盤價平均調幅持續上漲1.2%，帶動9月、第三季及前9月合併營收皆創中鋼102年度實施合併財報以來的新高紀錄。

中鋼表示，雖部分東南亞市場受疫情影響物流受阻，然而各國疫情控制已逐步回穩，中鋼馬來西亞廠8月25日獲准復工，中鋼越南、中鋼印度員工努力持續生產、出貨，穩定9月整體鋼鐵事業銷量，且9月盤價持續上漲下，再創營收佳績。

展望第四季，中鋼指出，塞港、國際疫情逐步穩定，可望需求延後釋出，提升整體銷量，另歐美基礎建設需求、中國碳中和目標下，鋼鐵產銷嚴格管制，鋼價可望維持穩定向上趨勢。

中鋼先前公布自結8月合併稅前淨利87.1億元，比7月新高90.84億元小減4%，每股合併稅前淨利約為0.55元。自結1~8月合併稅前淨利529.97億元，再創新高，比去年同期虧損39.35億元大增1447%，每股合併稅前淨利約為3.36元。

中鋼第三季的季盤續漲，另9月內銷盤價開高，第三季營收比第二季續增，再創單季營收新高紀錄。

中鋼先前開出10月份及第四季內銷盤價，為平高盤，平均調幅為1.32%，有利第四季業績持續穩健向上。

中鋼第二季營收1154.48億元，年增約58.9%，毛利率21.34%，單季營業淨利207.57億元，稅後純益157.13億元，季成長約74%；上半年稅後純益247.4億元，EPS達1.6元。

中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%；上半年毛利率19.04%；上半年營業利益332.47億元；上半年稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。

(時報資訊)

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