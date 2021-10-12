【時報-台北電】美元走強，拖累紐約期金連3跌；因能源價格飆升

，引發投資人將資金轉入美元市場避險，令美元走強，提高黃金持

貨成本，並削弱黃金避險需求，拖累期金價格連續3個交易日下跌

。(編輯整理：王馨慧)

時報- 10/11NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/11 10/08 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1755.70 1757.40 -1.70

12月白銀(美元/盎司) 22.67 22.71 -0.04

1月白金(美元/盎司) 1006.90 1028.20 -21.30

12月鈀金(美元/盎司) 2119.50 2073.00 +46.50

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨

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