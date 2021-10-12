小編今天(12日)精選5件不可不知的國內外財經大事。對半導體廠來說，疫情已改變生產鏈生態，建立更高安全庫存水位在未來幾年將是新常態，在整體產能仍供不應求情況下，半導體廠接單仍然滿到明年，但晶圓代工廠及IDM廠為解決晶片長短料問題，已重新配置生產排序時程，使得市場因此誤解為部分客戶開始砍單，但實際上並非如此。
【1】晶片荒 台積出招一石二鳥
由於車用晶片下半年嚴重短缺，包括豐田、通用、福特、賓士、BMW等一線車廠第三季被迫減產，第四季停工或減產規模再度擴大。據封測業界消息，在地緣政治壓力下，包括台積電等晶圓代工廠第三季車用晶片優先投片，在產能排擠效應下，國內IC設計廠第四季晶圓產出較預期減少，延後的晶圓產出會在明年上半陸續補上。
【2】車用晶片本季出貨看增 IC設計、二極體廠同樂
晶圓代工廠傳出將在第四季拉高車用晶片產能，以緩解車用晶片供給缺貨情況，法人看好，IC設計廠聯發科、凌陽及偉詮電將可望受惠這波效應，拉高車用晶片出貨動能。此外，車用晶片供給增加，搭配使用的二極體出貨同步看增，因此強茂及台半亦有機會同步搭上車用晶片商機。
【3】陸限電 中美海運價跳水
此前飆漲的海運價格有退燒跡象，近期中美海運價格有所回落，跌幅高達一到兩成。除航運公司凍結運價外，中國當前的停電限產政策下，導致企業出貨量減少也成為推手之一，但許多外貿企業仍認為運價還會繼續探底，正按兵不動等待出貨時機。
【4】雙控鬆綁 台廠鬆一口氣
台廠高度集中的據點之一江蘇省，在9月最後一周強力執行能耗雙控的限電政策下，不少電子上游廠如PCB、封測、電源供應器等業者，多有接到強制停工或限電降載的要求，原擔心在十一長假後將持續受影響，但目前看來，情況似乎暫時較9月底時紓緩，惟後續狀況仍需要持續觀察。
【5】打房123 央行確立房貸利率三級制
針對房貸利率，金融圈人士指出，央行已向全體國銀確立「房貸利率三級制」，也就是首購、二房、三房各有最低利率門檻，依序為1.31％ 1.6％和1.72％，未來民眾購屋時，任何一家國銀在給予利率訂價都必須遵照上述的「三級制」，以徹底執行「差別化訂價」。
(時報資訊)
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