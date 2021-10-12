【時報-台北電】泰宗(4169)「偵測癌症之探針組合」取得韓國發明專利。泰宗「偵測癌症之探針組合」已獲韓國特許廳專利核准領證受理，取得用於癌症檢測的核探針組合物專利。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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