【時報-倫敦11日電】10/11倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/11 10/08 漲跌

錫 36382.00 36156.00 +226.00

鎳 19119.00 19221.00 -102.00

鋅 3230.00 3151.00 +79.00

鋁 3064.00 2966.00 +98.00

銅 9543.00 9361.00 +182.00

鉛 2227.50 2221.00 +6.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨

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