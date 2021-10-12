【時報-台北電】個股重大訊息：

1.力旺（3529）：超車大立光，躍高價股三哥。

2.是方（6561）：新IDC中心最快後年啟用。

3.中鋼（2002）：11月內銷盤價傾向平盤。

4.元太（8069）：轉型有成，9月營收攀峰。

5.信錦（1582）：董座再加碼自家股票。

　6.和大（1536）：特斯拉出貨衝，Q3營收進補。

7.日月光投控（3711）：9月、Q3營收攀峰，Q4續拚新猷。（編輯整理：廖小蕎）

(時報資訊)

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