【時報記者莊丙農台北報導】鼎炫-KY(8499)8月營收創下歷史新高，9月營收受到能耗雙控政策地方政府限電令影響，單月營收2.36億元，未能再衝高，月減8.18％，年減5.7％；但第3季營收7.32億元，仍創下單季新高，年增1.58％；累計前3季營收19.37億元，年增15.64％。
鼎炫-KY表示，第3季為傳統出貨旺季，旗下EMI材料、衡器兩大業務出貨動能不弱，EMI材料客戶新產品上市計畫，拉貨力道持續，衡器事業受惠外銷代工客戶訂單持續回升，是單季營收創高原因。
根據Global Industry Analysts統計，預估全球電子秤市場規模至2026年保持年複合成長率3.4％力道，推升整體市場規模將達57億美元水準，其中大陸佔整體市場規模比重將達近2成。鼎炫-KY指出，隨著聯網技術普及、新冠肺炎疫情進一步催化「無接觸」商機，包括全球最大美企電商近期推出無人商店，並更新及販賣AI商店系統，有望推動其他零售業者同步跟進此趨勢，增添衡器外銷代工業務。
第4季鼎炫-KY研發多款應用5G技術新款材料新品，將年底投產上市，但仍須觀察缺料、缺櫃及能耗雙控政策的影響程度。
(時報資訊)
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