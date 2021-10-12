【時報-倫敦08日電】10/08倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/08 10/07 漲跌

錫 36156.00 35285.00 +871.00

鎳 19221.00 18264.00 +957.00

鋅 3151.00 3049.50 +101.50

鋁 2966.00 2946.00 +20.00

銅 9361.00 9280.00 +81.00

鉛 2221.00 2173.50 +47.50

(呂方維)(商品行情網)

(時報資訊)

#基本金屬 #期貨 #期銅

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
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紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

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