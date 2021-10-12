【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】12日隔夜美股意外收黑，市場關心能源價格飆升，通膨上揚以及即將登場的超級財報周。同時，高盛證券也下修美國2021與2022兩年的經濟成長預估值，並預測聯準會不會急於升息一事。道瓊工業指數跌250.19點或0.72%，收34496.06點。那斯達克跌93.34點或0.64%，收14486.20點。標普500跌30.15點或0.69%，收4361.19點。美東時間11日，美債因哥倫布紀念日休市，但美股正常交易。

美國西德州中質原油（WTI）期貨價於美東11日時，一度突破每桶82美元，最終收在80美元以上，創近7年來最高。原油價格上漲，市場擔憂通膨升溫。

券商Bernstein認為，根據過去經驗，能源成本迅速攀升，並達到歷史高點時，曾引發經濟衰退。因此，現在可能重演當時歷史。另外，能源價格大漲，也會導致消費者可支配金錢減少。

高盛下調美國2021與2022兩年經濟成長預估值，主因是美國政府對財政支持措施，可能將在2022年底前減少，以及民眾消費趨緩。一旦2022年美國經濟成長動力消失，聯準會就不會輕易升息，利率在2023年前應該也不會增加。

同時，這是高盛兩個月內，第3次下修美國經濟成長預估值，美國2022年經濟成長從4.4%下修至4%，2021年也從原先5.7%下修至5.6%。

本周將進入超級財報周，金融族群率先打頭陣。美東時間13日，摩根大通先公佈財報，高盛、美國銀行、摩根士丹利、富國銀行與花旗集團等，也將在本周率續公布。其它像達美航空以及沃爾格林聯合博姿連鎖藥房等，都會在本周公佈財報。

市場估計，標普500指數的成分股中，第3季獲利成長率為27.6%，單季成長率可望創2010年以來第3高。

個股消息方面，收漲0.82%的特斯拉表示，柏林超級工廠計劃於2021年11月以後開始試產，但大規模量產將需更長時間才能完成。

收跌0.87%的默克指出，新冠肺炎口服藥已確定向美國食品藥物管理局（FDA）遞件申請緊急使用授權（EUA）。

AZ新冠疫苗業者阿斯特捷利康宣佈，其新冠抗體雞尾酒療法在後期試驗中，非住院新冠患者重症或死亡風險已降低。

收跌0.83%的通用汽車，第3季在中國大陸銷售量逾62.3輛，季減約17%。

受鐵礦砂價格上漲推升，相關業者巴西淡水河谷、必和必拓，以及力拓等股價均漲。

(時報資訊)