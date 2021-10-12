時報-10/11NYMEX原油期貨

項目 10/11 10/08 漲跌

11月輕質原油(美元/桶) 80.52 79.35 +1.17

11月熱燃油(美元/加侖) 2.52 2.47 +0.05

11月RBOB汽油(美元/加侖) 2.38 2.37 +0.01

(鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#原油期貨 #NYMEX #輕質原油

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

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