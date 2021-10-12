時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.1：4！買日圓的最佳時機到了。(工商時報)

2.逾半壽險業談明年是…驚濤駭浪。(工商時報)

3.晶片荒，台積出招一石二鳥。(工商時報)

4.台積法說來了，台股多頭上緊發條。(工商時報)

5.陸限電，中美海運價跳水。(工商時報)

6.第12輪疫苗18日起預約，AZ與莫德納第2劑、BNT全年齡開打。(中國時報)

7.台股雙軋空，有影。(經濟日報)

8.拜登封殺陸產業鏈，太陽能轉單效應引爆。(經濟日報)

9.下半年NB旺季不旺？47:53露玄機。(電子時報)

10.台積電3/2奈米推進有靠山，三星3奈米GAA超車還擊?(電子時報)

大陸頭條：

1.股東數驟降，高端製造板塊籌碼集中度上升。(上海證券報)

2.網路安全產業高品質發展藍圖將出爐。(上海證券報)

3.9月CPI與PPI剪刀差或繼續擴大。(上海證券報)

4.冀中能源新發10億元超短融，煤炭國企信用修復或迎拐點。(上海證券報)

5.A股養殖板塊全線拉升，豬價上漲或難以持續。(上海證券報)

　國際頭條：

1.恒大美元債券部分持有人稱，在亞洲時間周一截止日期前沒有收到應付票息。(路透社)

2.法國消息人士稱，針對IMF總裁的數據操縱指控不成立。(路透社)

3.中國新奧股份與美國能源公司Cheniere，達成長期LNG供應協議。(路透社)

4.中國房地產行業背負5兆美元巨債，恒大只是冰山一角。(華爾街日報)

5.美中貿易談判啟動初步接觸。(華爾街日報)

6.美國9月份新增就業不多，真正問題在於求職慾望不足。(華爾街日報)

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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