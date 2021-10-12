【時報記者莊丙農台北報導】汽車零組件和大(1536)9月營收為6.07億元，年增18.90％，累計第3季營收為17.58億元，年增35.33％，為3年來單季最高；累計前3季營收50.07億元，年增43.70％。和大指出，上半年延遲出貨及微幅漲價調整，近期營收表現漸趨回穩，對未來營運保持樂觀。另外，巧新(1563)9月營收6.15億元，年成長14.49％，累計前3季營收55.36億元，年成長47.98％，已超越去年全年營收。巧新表示，受惠於歐美系超跑與豪華汽車品牌車廠主要客戶在暑休後的拉貨力道回溫，且遞延訂單也陸續出貨，帶動營收增加。

和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素影響，第3季整體營收已漸恢復往年水準，為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位，將先啟動4條自動化AI智能產線，可為第4季營運注入成長動能。另外，為整合大里本廠製造加工能力，及解決協力廠商產能瓶頸問題，大里廠亦將擴增產線增建大里新廠，以加速內部物料運籌調配與管理，進而能及時達交滿足客戶訂單需求。

全球各國政府為落實節能減排目標，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，為了超前布署2023各家電動車廠訂單需求，和大將同步啟動嘉義五廠營建工程與設備規畫，目標在2022年動工興建，加速挹注嘉義廠廠能。

巧新指出，賓士、福斯、BMW、保時捷等車廠在今年德國IAA慕尼黑車展當中，都展示最新電動車車款及純電動概念車，其中，保時捷在本次車展中表示，市場對Taycan的需求依然強勁，今年上半年Taycan銷量就已將近原先預估之一年的產量，在電動車追求輕量化趨勢下，巧新預期未來來自電動車營收比重將自目前的10％提升。

(時報資訊)

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