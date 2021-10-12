【時報-台北電】美國9月非農就業數據低於預期，僅19.4萬人，顯示新冠疫情和缺工問題仍持續影響經濟復甦節奏，但市場預期聯準會 (Fed) 不會延後縮減購債。於台股國慶連假休市期間，美股四大指數震盪走低，累計跌幅介在-0.74%~-1.63%之間。

上周五台股小幅開高，但將逢國慶連假，追價意願不高，盤面上觀望氣氛濃厚，個股走勢分歧，終場加權指數下跌73.43點、以16,640.43點作收，跌幅為0.44%，成交金額為2730.49億元，籌碼方面，上周五三大法人合計賣超120.36億元：外資賣超145.88億元、投信買超16.1億元、自營商買超9.43億元。

上周五大盤價跌量縮，盤面氣氛偏向觀望，指數拉回收黑。指數逢10日線短壓，上檔壓力預期須時間消化，波段壓力為月線(約17000點附近)。目前KD已於低檔黃金交叉，短線反彈格局。

指數雖然短線見築底跡象，但上檔仍面臨10日線、月線下彎壓力，預期將需時間整理；後續個股漲跌走勢將呈現分歧，9月營收優於市場預期、或穩定年增的個股，較易吸引資金青睞，而本波未跟隨大盤反彈、甚至不漲反跌的個股，建議先行保守看待。後續選股方向，可留意ABF載板、伺服器、電動車、晶圓代工、矽智財、風電、塑化、餐飲內需等族群。(日盛投顧提供)

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