【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.全球晶圓代工龍頭台積電法說會14日登場，外資圈有備而來，陸續提出法說關注焦點，高盛證券先一步力挺台積電毛利率穩穩站在五成之上、海通國際預料台積電主要製程產能利用率超過百分百，吹響多頭集結號，台積電可望領銜晶圓代工、矽晶圓指標股，守護台股多頭堡壘。

2.此前飆漲的海運價格有退燒跡象，近期中美海運價格有所回落，跌幅高達一到兩成。除航運公司凍結運價外，中國當前的停電限產政策下，導致企業出貨量減少也成為推手之一，但許多外貿企業仍認為運價還會繼續探底，正按兵不動等待出貨時機。

3.台廠高度集中的據點之一江蘇省，在9月最後一周強力執行能耗雙控的限電政策下，不少電子上游廠如PCB、封測、電源供應器等業者，多有接到強制停工或限電降載的要求，原擔心在十一長假後將持續受影響，但目前看來，情況似乎暫時較9月底時紓緩，惟後續狀況仍需要持續觀察。

4.近年房價大漲，住宅租金也跟漲，據業者統計，七都待租住宅租金開價，今年以來漲幅超過一成，租金開價全面創下歷史新高，比起近年漲勢強勁的房價，租金漲幅更大！業者分析，房價取得成本高、租屋需求強勁，帶動租金往上走揚，與房價同步創高。

5.針對房貸利率，金融圈人士指出，央行已向全體國銀確立「房貸利率三級制」，也就是首購、二房、三房各有最低利率門檻，依序為1.31％ 1.6％和1.72％，未來民眾購屋時，任何一家國銀在給予利率訂價都必須遵照上述的「三級制」，以徹底執行「差別化訂價」。

6.全球大掀SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）狂潮！來自台灣的Maxpro Venture美國時間10月8日在那斯達克（NASDAQ）新掛牌；而今年6月間，前喜康生技董事長黃瑞?也聯手美國邁可‧戴爾家族辦公室籌集2億美元的SPAC；另外，盛弘集團旗下的敏成也將轉型為SPAC公司，加入國際併購賽局。

7.台苯董事改選在上周外資電子投票截止結束，委託書徵求也大致底定下，將於本周四進行最終決戰。據悉，公司派林文淵陣營加計委託書、外資電子投票及自身持股後，已囊括逾六成股權實力，預估董事席次可望穩定從七席推進至八席，後續將以「擁八望九」目標積極挺進。14日股東臨時會改選結果是否如願，引發關注。

8.光學族群領頭羊大立光法說會後，內外資大型研究機構瀰漫保守氛圍，全數下修目標價，里昂證券降評「劣於大盤」；影響所及，凱基投顧認為鏡頭產業直至2022年下半年都將持續疲弱，連動降評玉晶光「賣出」，研判營收於10或11月觸頂，推測合理股價僅324元。

9.第一金投顧發布最新第四季台股展望，美國舉債上限協議延後，但聯準會年底將啟動縮減購債，引發市場震盪，台股面臨回檔壓力，第四季加權指數區間預測落在16,000～17,900點。第一金投顧在第四季看好晶圓代工、矽晶圓、伺服器、遊戲、解封受惠概念、電動車及汽車，及原物料七族群，選股不選市。

10.信錦董座陳秋郎8月增持股份之後，9月再增加持股900張，以信錦上周五收盤價70.2元計算，市值約當6,318萬元，累計8～9月，信錦老董已買回自家股票1,500張，市值已破億。

(時報資訊)