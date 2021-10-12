【時報-盤前掃瞄】基本面：
1.前一交易日新台幣以28.046元兌一美元收市，貶值9.4分，成交值為14.13億美元。
2.集中市場08日融資增為2513.74億元，融券增為580439張。
3.集中市場08日自營商買超9.43億元，投信買超16.66億元，外資賣超145.68億元。
4.金控與六大壽險9月獲利不弱。富邦金控與國泰金控預計12日公布獲利，市場預估兩家金控獲利應各在80億元以上，富邦金將挑戰連續第十個月獲利破百億元，累計稅後獲利破1,300億元；國泰金前九月稅後獲利應可破1,200億元，估15家金控前9月稅後獲利篤定可破5千億元，較去年同期成長65％左右。
5.第三季全球PC（含筆電、桌機及工作站）市場維穩增長走勢，依國際數據資訊IDC統計出貨總量達8,665.2萬台，季增3.6％、年成長3.9％，來到今年高峰。台五大筆電ODM廠也在客戶拉貨力道增溫下，以總出貨量4,785萬台，同步站上今年高點。
6.隨著揚州模組廠恢復正常生產、出貨，電子紙供應商元太火力全開，9月營收衝上18.71億元，年增21.92％、月增117％，寫下轉型純電子紙供應商以來的單月高點。第四季是傳統旺季，再加上第三季訂單遞延出貨，預期營收可望攀上今年單季高點。
7.封測龍頭大廠日月光投控公告9月集團合併營收537.35億元，第三季集團合併營收1506.65億元，同步創下歷史新高。由於蘋果iPhone以及iPad相關晶片封測及系統級封裝（SiP）訂單強勁，5G智慧型手機、車用電子、高效能運算（HPC）等晶片封測訂單維持高檔，法人看好第四季營收續創新高，全年獲利將賺逾一個股本。
8.矽晶圓廠合晶受惠於新產能開出及調漲價格，加上IDM廠車用晶片強勁需求帶動重摻矽晶圓放量出貨，9月合併營收9.01億元，第三季合併營收26.20億元，雙雙創下歷史新高記錄，前三季合併營收73.83億元已接近去年全年。合晶在手訂單及產能維持滿載，12吋矽晶圓及磊晶片開始貢獻營收，預估第四季營運將維持成長態勢，訂單能見度已看到明年。
9.儘管料況與限電仍難以掌握，但縮時相機大廠邑錡9月營收仍勉力創下近五年的同期新高，邑錡表示，雖然短期仍難免會受到部分零件料況不穩與中國大陸限電影響，出貨遞延，不過公司將緊盯產能，以將影響降到最低。
10.EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣第三季合併營收達83.70億元，成功改寫單季歷史新高。法人看好，隨著極紫外光（EUV）曝光設備需求持續增加，加上晶圓代工及封測大廠擴增產能，第四季合併營收有機會再度攻高，推動全年營運繳出年增逾兩成的歷史新高水準。
(時報資訊)
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