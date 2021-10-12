【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.12日隔夜美股意外收黑，市場關心能源價格飆升，以及即將上演的超級財報周。同時，高盛證券也下修美國2021與2022兩年的經濟成長預估值，並預測聯準會不會急於升息一事。道瓊工業指數跌250.19點或0.72%，收34496.06點。那斯達克跌93.34點或0.64%，收14486.20點。標普500跌30.15點或0.69%，收4361.19點。美東時間11日美債因哥倫布紀念日休市，但美股正常交易。
2.美國通彭預期指標逼近7年高點，聯準會或許已無物價掌控權。根據未來5年的5年通膨預估率，目前已達7年來最高，同時，這是該指數近幾個月以來第2次示警。德意志銀行認為，有足夠證據顯示，美國將脫離2014年之後低通膨環境。
3.能源供應續緊，油價飆新高。由於全球主要經濟體的能源危機仍無緩和跡象，國際油價周一持續大漲。布蘭特期油盤中突破84美元，紐約期油則漲破81美元大關，續創七年新高價。
4.美元兌日圓，攀近三年高峰。美元兌日圓匯價11日升至近三年新高，突破113日圓。儘管美國9月就業成長放緩，但投資人堅信聯準會（Fed）11月啟動量化寬鬆退場的計畫不會受到影響，令美元強勢走高。
5.油氣齊漲，美通膨大患。美國經濟目前正面臨新的威脅，就是包括原油、天然氣、取暖用油與汽油等多項能源價格均齊步上漲，這也意味未來數月通膨壓力將再度升高。
6.美薪資勁揚，壓力鍋沸騰。美國9月薪資持續強勁增長，部份專家認為通膨上升壓力不但短期內難以減緩，甚至延續的時間可能比預期來得久。
7.美零售商包船，備戰斷鏈危機。全球供應鏈瓶頸影響持續發酵，由於交貨延誤十分嚴重，沃爾瑪、家得寶、好市多等美國大型零售商因應年底銷售旺季的龐大備貨需求壓力，也不得不採取極端的做法，透過包船的方式進口自家貨物。
8.默沙東新冠口服藥，申請緊急授權。美國藥廠默沙東（Merck）11日已向美國食品藥物管理局（FDA）申請新冠口服藥物molnupiravir的緊急使用授權。如果獲得FDA許可，該藥物將成為第一個治療新冠肺炎的口服抗病毒藥物。
9.臉書IG大當機，網紅急找新棲地。臉書、Instagram（IG）月初爆發全球大當機六小時，造成許多網紅及小企業損失業配營收及商品銷售，也讓網路創作者開始另尋出路，架設個人網站或經營更多社交媒體帳號。
10.拜登只考慮取消部分豁免範圍...，美商界：擴大中國關稅豁免。美國拜登政府將針對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」，但不排除未來再度施加新關稅。美國商界批評表示，申請關稅豁免程序過於麻煩、不夠透明，豁免範圍也不夠全面，對於他們的助益不如預期。
(時報資訊)
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