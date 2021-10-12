【時報-盤前掃瞄】技術面：

1.台股前一交易日收跌73.43點，為16640.43點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2710.32億元，5日均量為2990.35億元，10日均量為3007.61億元。

3.5日均線16523.31點，10日均線16747.29點，20日均線17015.34點。

4.5日RSI為45.01，10日RSI為40.96。

5.9日K值為33.48，9日D值為28.27。

6.20日乖離率為-2.2。

7.日盛投顧：上周五大盤價跌量縮，盤面氣氛偏向觀望，指數拉回收黑，指數逢10日線短壓，上檔壓力預期須時間消化，波段壓力為月線約17000點附近。目前KD已於低檔黃金交叉，短線反彈格局。

(時報資訊)

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