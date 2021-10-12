【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)9月營收35.59億元，年成長18.56％，持續為歷年同期高；累計前3季營收346.33億元，年增10.7％。9月Apple與Samsung二大智慧手機品牌相繼推出年度重量級旗艦新機開賣，帶動一波換機熱潮，尤其9月底現貨開賣「iPhone 13」系列新機以來，銷售動能強勁，挹注單月營收。
網家集團10月提早為雙11檔期暖身備戰，旗下子公司商店街推出雙11行銷營運方案，協助12萬店家搶攻年底至過年期間的電商熱潮商機，提供多樣化專屬系統與行銷工具運用，並自主優化開店平台系統資源，讓12萬店家也做好迎接振興五倍券兌換使用準備。
此外，此次政府發行振興五倍券加入電商，有望帶動消費動能與振興經濟效益，網家集團整合ONE PChome資源，各平台皆推出五倍券相關加碼多元優惠活動，預估將推升各品類全面性的採購需求。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：