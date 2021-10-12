【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)9月營收35.59億元，年成長18.56％，持續為歷年同期高；累計前3季營收346.33億元，年增10.7％。9月Apple與Samsung二大智慧手機品牌相繼推出年度重量級旗艦新機開賣，帶動一波換機熱潮，尤其9月底現貨開賣「iPhone 13」系列新機以來，銷售動能強勁，挹注單月營收。

　網家集團10月提早為雙11檔期暖身備戰，旗下子公司商店街推出雙11行銷營運方案，協助12萬店家搶攻年底至過年期間的電商熱潮商機，提供多樣化專屬系統與行銷工具運用，並自主優化開店平台系統資源，讓12萬店家也做好迎接振興五倍券兌換使用準備。

此外，此次政府發行振興五倍券加入電商，有望帶動消費動能與振興經濟效益，網家集團整合ONE PChome資源，各平台皆推出五倍券相關加碼多元優惠活動，預估將推升各品類全面性的採購需求。

(時報資訊)

#網家 #月營收 #振興五倍券

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀