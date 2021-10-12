【時報記者林資傑台北報導】晶華(2707)國際酒店集團雖受出售達美樂披薩影響，使2021年9月及第三季合併營收「雙降」，但若排除此因素營運仍維持顯著回溫。展望後市，隨著振興五倍券上路使用，集團推出豐富多元的專案優惠選擇，持續衝刺營運復甦動能，對第四季營收表現樂觀看待。
晶華公布2021年9月自結合併營收3.56億元，月減6.48％、年減28.55％。合計第三季合併營收10.06億元，季減1.95％、年減23.02％，為12年來低點。累計前三季合併營收35.79億元、年減7.53％，續處近9年同期低點。
晶華表示，9月及第三季合併營收下滑，主因出售子公司達美樂披薩、不再計入合併營收所致。若排除達美樂因素，9月合併營收為月增28.31％、年減20.57％，雖仍受疫情二級警戒的餐廳內用降載限制影響，整體營運仍維持顯著回溫態勢。
隨著國內疫情趨緩，晶華旗下台北晶華酒店館內的自助餐廳(木百)麗廳於9月中降載重啟營運，成立已久的「食安實驗室」亦持續發揮功能，為每日入倉的食材及餐廳烹調完成的料理進行檢測，使消費者盡享美饌也兼顧防疫，盼加速營運動能復甦。
同時，晶華呼應政府振興經濟，集團整合旗下各酒店資源，於9月底前推出相關快閃住宿專案，迅速創下近千間銷售佳績，11日起配合振興五倍券加碼推出「買6000送6000餐飲全額回饋增量版」住房專案，大幅增加餐飲選項，爭取內需復甦動能。
此外，晶華配合德國慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）及10月16日將舉行台北最盛大的大稻埕情人節煙火秀等節慶活動，順勢推出相關住房專案及相關餐飲活動，以豐富多元的選擇滿足消費者相聚過節需求，增添集團營運動能，對第四季營收表現樂觀看待。
(時報資訊)
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