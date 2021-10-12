【時報-台北電】台指期上週五下跌74點至16625點。價差方面，台指期逆價差擴至-15.43點，電子期逆價差縮至-0.79點，金融期轉為逆價差-0.52點。現貨部分，三大法人賣超120.29億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2509口至-11869口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2864口至-21144口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加406口至-6909口。

上週四美國公布前週初領失業金人數下滑至32.6萬人，是9月初以來最低，加上美國債務違約危機暫時解除，利多消息提振下，美股四大指數齊紅，道瓊上漲0.98%，標普500上漲0.86%，那指上漲1.05%、費半上漲1.1%。台股上週五震盪走低，電子、金融、傳產無力撐盤，終場下跌0.44%，收16640.43點。權值股來看，晶圓雙雄台積電、聯電，開盤於一路盤下震盪，分別收575元、61.1元，大立光上週四召開法說會，財報指出Q3毛利率跌破6成，拖累股價重挫5.87%，收2005元，IC設計族群則延續上週四漲勢，晶心科、智原連兩日拉漲停。整體來看，市場靜待稍晚的美國非農數據以及失業率，加上國慶連假在即，市場觀望氣氛濃厚，短線上檔有壓力，大盤震盪格局恐延續。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08升至1.1。VIX指數上升0.79至24.36。整體選擇權籌碼面中性。(永豐期貨提供)

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