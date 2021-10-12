【時報-晨間解盤】台股面臨國慶三天連假，上周五市場賣壓相對較為沉重，導致台股開高後隨即走低下來，台股每回碰到連假前夕買氣就減弱，主要是市場信心不夠的原因。

其實從大環境來看，拜登與習大大計畫在年底前舉行線上會議，這個消息是激勵台股上周四大漲的主因，美中關係緩和對於全球股市來說是利多，中大戶在上周四進場後，理論上不會馬上退場，尤其是美股在民主、共和兩黨達成共識後，甄環傳的宮鬥戲碼暫時落幕，近期干擾美股的利空又少了一項，有利於美股進入打底結構，美股穩定了、台股當然也會跟著止穩。

技術線型來看，10月5日16162點為第一隻腳，上周五指數衝高至10日線16746點之上就被壓制下來，嚴格說來，拉回建立第二隻腳也是正常的，畢竟目前台股投資人的信心仍然脆弱，只要大盤拉回時順勢量縮，中期籌碼即可安定下來。(倫元投顧提供)

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