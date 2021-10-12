【時報記者莊丙農台北報導】遊戲股公布9月營收，鈊象(3293)年增21.41％、橘子(6180)年增35％、宇峻(3546)年增16.84％，表現相對優異，其中，鈊象、宇峻第3季營收都創下歷年單季新高。
鈊象9月營收9.23億元，網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為94％及6％，營業淨利為4.66億元，稅前淨利為4.86億元，每股稅前盈餘6.88元；第3季營收28.57億元，稅前淨利14.74億元，營收及稅前獲利再度創下史上單季新高。鈊象今年底前將推出全新音樂新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」，美國遊戲授權業務明年預計推出第二個平台，希望突破市占率，進一步提升營收動能。
宇峻今年6月營收創下單月新高，主要6月2日於日本市場推出手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》所致，7月、8月雖無法突破，但仍維持相對高檔，整體第3季營收也創單季新高。接下來宇峻10月正式在日本推出《三國群英傳M》，希望延續過去《三國群英傳Online》的人氣，為第4季營收再衝一波。
橘子9月營收9.8億元，年增35％，主要受惠於主力產品表現持穩；前3季營收90.6億元，年增9％，主要來自《新楓之谷》今年的營運效益再加上新作挹注。橘子遊戲事業於9月初推出大型新職業改版活動，帶動港澳市場成長及GASH樂點消費總額較去年同期提升393％、交易金額成長42％。橘子支付因學費繳交與五倍券綁定刺激，交易筆數較去年成長324％、新會員數為47％，因應10/8起振興五倍券的消費潮，橘子支付與有閑娛樂電商推出消費滿額回饋及折扣券等優惠。
智冠9月營收5.49億元，月增7％，年減11％，第3季營收15.83億元，前3季累計合併營收51.42億元，年減7％。智冠除了積極擴展與國際級遊戲合作，延伸集團服務規模，《天地劫》IP授權已在大陸穩定挹注，且台港澳市場即將開始加入貢獻，以及網龍兩款開發中手遊新作《天子傳奇M》、《尋秦記》全力籌備中，有望提升自有遊戲產品占比。此外，金融科技子公司藍新集團因應電商網購消費的強勁需求，致力為網路商店提供多元便利的金流服務，並持續串聯擴增包含物流系統、電子發票等各式加值應用，提供商店經營所需的全面性服務支持，隨著各項計畫相繼上線，增添營運成長機會。
真好玩9月營收0.62億元，年減35.19％，雖因舊遊戲營收減少，致使營收下滑，但9/29上市的新作《T1：失落神境》，不管遊戲上線人數、遊戲留存率、付費率等皆有超乎預期的成績，可有效貢獻10月營收。預計第4季再針對全球遊戲市場推出《T1：失落神境》英文版積極搶市。
真好玩第3季累計營收2.42億元，在行銷費用大幅減少下，獲利動能將可望延續Q2，此外，《T1：失落神境》的分成及通路折扣等皆有優於行情的有利條件，市場預估將可推升真好玩毛利成長，全年轉盈有望。
(時報資訊)
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