【時報-台北電】2021年10月08日櫃買市場總體自營商賣超0.10億元，投信買超5.00億元，外資賣超41.04億元。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

#櫃買市場 #外資賣超 #自營商

延伸閱讀