在能源價格不斷飆漲下，美股今天早盤的動能曇花一現，3大指數同步收黑。
華爾街今天開盤時，市場情緒多空並呈，到了臨近收盤則是一面倒地看空。
美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall） 指出：「我認為，這波拉回還沒結束。我認為，投資人擔心，上市公司第3季獲利恐怕不如最初預料般堅挺。」
道瓊工業指數大跌250.19點或0.72%，以34496.06點作收。
標準普爾指數下挫30.15點或0.69%，收在4361.19點。
科技股那斯達克指數滑落93.34點或0.64%，收14486.20點。
費城半導體指數跌25.04點或0.77%，收3221.23點。（譯者：張佑之）1101012
(時報資訊)
34496.06
-250.19(0.72%)
04:59
4361.19
-30.15(0.69%)
04:59
14486.20
-93.34(0.64%)
05:15
3221.23
-25.04(0.77%)
05:16
28226.40
-271.80(0.95%)
10:26
2913.58
-42.72(1.45%)
10:26
25101.51
-223.58(0.88%)
10:31
3567.91
-23.80(0.66%)
10:31
14282.11
-85.49(0.60%)
10:31
7146.85
+51.30(0.72%)
10/11
6570.54
+10.55(0.16%)
00:05
15199.14
-6.99(0.05%)
10/11
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：