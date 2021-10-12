在能源價格不斷飆漲下，美股今天早盤的動能曇花一現，3大指數同步收黑。

華爾街今天開盤時，市場情緒多空並呈，到了臨近收盤則是一面倒地看空。

美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall） 指出：「我認為，這波拉回還沒結束。我認為，投資人擔心，上市公司第3季獲利恐怕不如最初預料般堅挺。」

道瓊工業指數大跌250.19點或0.72%，以34496.06點作收。

標準普爾指數下挫30.15點或0.69%，收在4361.19點。

科技股那斯達克指數滑落93.34點或0.64%，收14486.20點。

費城半導體指數跌25.04點或0.77%，收3221.23點。（譯者：張佑之）1101012

(時報資訊)

#美股 #指數收黑 #道瓊大跌

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28226.40 -271.80(0.95%)
10:26
南韓KOSPI
2913.58 -42.72(1.45%)
10:26
香港恆生
25101.51 -223.58(0.88%)
10:31
上證指數
3567.91 -23.80(0.66%)
10:31
深圳成指
14282.11 -85.49(0.60%)
10:31
英國FTSE
7146.85 +51.30(0.72%)
10/11
法國CAC
6570.54 +10.55(0.16%)
00:05
德國DAX
15199.14 -6.99(0.05%)
10/11

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