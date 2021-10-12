縮表進程啟動、通膨快速升溫……，全球經濟即將步入疫後復甦的「深水區」。
如何判斷水有多深？聯準會前主席柏南克近日在一場線上論壇中的談話，為投資人提供指引。
9月末，美股動盪，全球金融市場跟著神經緊繃。美股動盪的表層因素，是美國公債殖利率迅速攀升，而其背後，自然有著市場對美國聯準會（Fed）啟動縮表進程、對通膨惡化狀況的惴惴不安。而聯準會究竟打著什麼算盤？通膨惡魔的虛幻或現實又該如何判斷？除了當今聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）之外，最有資格回答這些問題的，當屬聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）。
畢竟，任內遭遇了百年一遇的2008年金融海嘯，他用空前的量化寬鬆（QE）手筆，大印美鈔搶救世界，也逼得自己必須隨時緊盯印鈔副作用通貨膨脹的時刻變化；並且，他在8年前搞出了驚動全球的「縮表恐慌（Taper Tantrum）」，對於聯準會減少購債、縮減資產負債表，他有流程規畫的實務經驗，也有別人沒有的——檢討。
於是，當柏南克在9月24日現身美國信安環球投資（Principal Global Investors）主辦的亞太線上經濟論壇，很「認份」的，他對當今投資人的兩大不安因子，作了具體回答。
「這正是我所預期的……。」柏南克這句開場白所針對的，是鮑爾最新的一番政策聲明。論壇前1日，鮑爾宣告聯準會即將於11月啟動「縮表」進程，預料在今年11月2日及3日的政策會議之後，開始縮減每月1千2百億美元的債券購買計畫。
談聯準會縮表進程
就業市場數據差 就提前喊卡
柏南克指出，這份聲明，間接暗示了聯準會的「減少資產購買」步伐「將持續大約8個月的時間。」也就是，一直到明年年中為止。至於這份時程表有沒有任何提前喊卡的可能，柏南克依循聯準會的政策邏輯回答：「有，但這需要一份『非常糟糕』的就業市場報告……。」
在他看來，就業市場數據不僅攸關縮表進程，也攸關聯準會在終止購債後是否立即啟動升息循環。不過，他也提醒線上聽眾，聯準會對就業市場數據的判斷頗為複雜，例如單看失業率，就算數字很低，聯準會也未必會用樂觀解讀，「有可能，低失業率是因為很多人已離開了就業市場……。」柏南克表示，除了失業率，聯準會通常還會參考「就業人口比率」、「勞動參與率」，乃至工資水準等多項指標。
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(時報資訊)
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