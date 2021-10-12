泰豐經營權之爭塵埃落定，不過受美國課徵高比例反傾銷稅影響，南港、泰豐9月營收均出現大幅衰退。業界認為，如何強化美國以外銷售能量，以降低反傾銷稅衝擊，成當務之急，亦即「去美化」成為兩大廠突圍關鍵。
美國商務部去年底針對台、韓、泰、越輪胎業調查反傾銷，去年底初判結果出爐，稅率正新橡膠為52.42％、南港輪胎為98.44％，我國其他廠商為88.82％，5月稍做修正，公告最終正新降至20.04％，南港提高至101.84％，其他廠商小幅降至84.75％。
稅率以南港最高，但泰豐因生產基地集中在桃園中壢廠和觀音廠，無法透過海外廠調度產能，反而在美國反傾銷稅受重傷，公司派順理成章，在6月董事會時決議中壢廠全面停止生產，埋下與南港決裂導火線。
泰豐中壢廠產品輸美比率達8成，導致9月營收只剩9893萬元、年減84.41％。泰豐因而計畫積極提升歐洲、中南美及亞洲區等非美市場業務，發展海外代工合作模式因應，對美訂單則與海外代工廠合作，逐步恢復供貨。
南港輸美營收占比約3～4成，遭美課徵極重的反傾銷稅後，9月營收6.75億元、年減28.39％，「去美化」勢在必行，未來除加強美國以外銷售表現，提高中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地的業務比重，也會推出新品。
南港看好全球電動車銷量上升，輪胎需求力道也持續增加，且因需求結構產生質變，SUV（運動休旅車）銷售比已逼近4成，因此降噪海綿緊貼於輪胎內側的電動車胎、客製化花紋及規格的SUV胎，將成為未來重點產品。
業界人士認為，反傾銷稅如同緊箍咒，牽動南港入主泰豐後一舉一動，推估公司派已喊停的中壢廠，也不太可能恢復，聚焦提高土地開發利益成為共識，但仍得共擬出因應反傾銷稅的作法，生產與業務整合得加快進行。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：