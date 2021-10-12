泰豐經營權之爭塵埃落定，不過受美國課徵高比例反傾銷稅影響，南港、泰豐9月營收均出現大幅衰退。業界認為，如何強化美國以外銷售能量，以降低反傾銷稅衝擊，成當務之急，亦即「去美化」成為兩大廠突圍關鍵。

美國商務部去年底針對台、韓、泰、越輪胎業調查反傾銷，去年底初判結果出爐，稅率正新橡膠為52.42％、南港輪胎為98.44％，我國其他廠商為88.82％，5月稍做修正，公告最終正新降至20.04％，南港提高至101.84％，其他廠商小幅降至84.75％。

稅率以南港最高，但泰豐因生產基地集中在桃園中壢廠和觀音廠，無法透過海外廠調度產能，反而在美國反傾銷稅受重傷，公司派順理成章，在6月董事會時決議中壢廠全面停止生產，埋下與南港決裂導火線。

泰豐中壢廠產品輸美比率達8成，導致9月營收只剩9893萬元、年減84.41％。泰豐因而計畫積極提升歐洲、中南美及亞洲區等非美市場業務，發展海外代工合作模式因應，對美訂單則與海外代工廠合作，逐步恢復供貨。

南港輸美營收占比約3～4成，遭美課徵極重的反傾銷稅後，9月營收6.75億元、年減28.39％，「去美化」勢在必行，未來除加強美國以外銷售表現，提高中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地的業務比重，也會推出新品。

南港看好全球電動車銷量上升，輪胎需求力道也持續增加，且因需求結構產生質變，SUV（運動休旅車）銷售比已逼近4成，因此降噪海綿緊貼於輪胎內側的電動車胎、客製化花紋及規格的SUV胎，將成為未來重點產品。

業界人士認為，反傾銷稅如同緊箍咒，牽動南港入主泰豐後一舉一動，推估公司派已喊停的中壢廠，也不太可能恢復，聚焦提高土地開發利益成為共識，但仍得共擬出因應反傾銷稅的作法，生產與業務整合得加快進行。

(時報資訊)

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