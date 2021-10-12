泰豐經營權之爭進入落幕倒數，由大股東南港發起的股東臨時會本周五（15日）登場，在形勢比人強的情況下，泰豐公司派只能與南港達成共治共識，全面改選董事後，南港可取得過半的6席董事，順利入主，現有公司派僅被分配到少數的3席，得交出泰豐經營權。

喧騰一時的泰豐經營權之爭，在8月31日召開的股東常會，就已看出勝負，由於南港擁有多數股權優勢，不只封殺了泰豐提出的解除南港代表人趙國帥的董事職務案，南港提出解任3名獨董案則全數通過，明顯居於上風。

前哨戰大獲全勝後，南港下一步就是召開股東臨時會全面改選董事。此次泰豐股東臨時會將改選6席董事、3席獨董，只要拿下5席就能入主泰豐，而從股東常會結果，南港奪下多數董事已成定局，公司派難有反擊之力。

也因勝負已定，在委託書大王張永祥的穿針引線下，南港名譽董事長林學圃與泰豐董事長馬述健決定坐下來談，考量「繼續戰」對公司穩定經營沒有幫助，最終達成共治共識，雙方並依照約定，提名董事名單送交審核。

為了避免不必要的擦槍走火，雙方在提名董事名單上提得「剛剛好」，南港提名6席董事席次、泰豐提名3席，臨時股東會就依照雙方說好的劇本演出，全面改選之後，南港確定掌握過半的董事席次，正式接掌泰豐未來經營。

市場人士直言，雖說是「共治」，也就是給公司派留點面子，南港就是贏了，在泰豐變天後，最受矚目的泰豐中壢廠土地案，自然交由新任董事會決定，屆時南港將對現任公司派做出的標售決定喊停，之後再議。

泰豐經營權之爭在近半年高潮迭起，因不滿以南港為首的市場派進逼，泰豐公司派6月時宣布標售泰豐100％持有子公司泰誠開發全部股權，或其所有中壢廠土地及建物，由於土地開發利益上看百億，引發市場派不滿。

南港隨即聲請暫時狀態處分，智慧財產及商業法院裁定，在本案訴訟前禁止泰豐處分土地及股權。不過隨泰豐變天，中壢廠土地開發爭議可望落幕，未來因桃園捷運通過設站，又被規畫為住宅區，前景相當樂觀。

(時報資訊)

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