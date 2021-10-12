五倍券網站程式碼驚見簡體字，連網頁設計也出大包？民眾黨立委高虹安昨日表示，恐怕是負責網站的工程師到對岸論壇討論區直接抄程式碼，結果抄考卷抄到連姓名都抄進去，實在是螺絲掉滿地。她希望政府回應不要只會「跟行政院政委唐鳳無關」，而是要徹底檢討，嚴加把關。

經濟部指出，五倍券官網為關貿網路公司負責開發管理，原始碼註解出現簡體字樣確實不妥，經濟部與關貿公司都表示歉意。目前相關引用已修正，未來也會要求同仁必須更加謹慎。

高虹安指出，會發生這樣的情況，可能是負責開發網站的關貿網路公司團隊工程師，曾上網在中國CSDN程式技術交流討論區，討論交流程式碼。雖對程式設計來說，參考其他網站或其他作者公開分享的開源程式碼，此舉無傷大雅，但從「未刪除簡體註解」一事可見，仍有許多草率之處。

高虹安說，一個政府花幾千萬、幾億元的人民納稅錢，建置官方網站，卻還是有這類狀況，甚至有可能構成隱性的安全漏洞，這些工程師或承包公司在承做政府外包網站專案時，到底有無用心？

高虹安表示，在這件事情上，若工程師有站在客戶，也就是政府機關的立場思考，就該知道要移除這些簡體註解。這件事有可能是開發者的時間太趕，沒有認真檢視引用的程式碼內容，導致簡體字進到網站內，但若下次夾帶的是有資安疑慮的內容，該怎麼辦？政府又為何沒發現？

高虹安指出，現在有心人士，甚至一般民眾，都能隨時到政府官網，把前端程式碼看得一清二楚，這就是另一個潛在風險，對於如此供全民使用的政府官網建置案來說，實在很粗心草率。高虹安說，經過此事件後，人民要的不是政府辯解「跟唐鳳無關、註解不會被執行到」等理由，而是希望政府徹底檢討，把關管控外包資訊系統的品質。

(時報資訊)