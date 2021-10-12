藻礁公投進入倒數，環保署今天將召開中油第三天然氣接收站外推方案審查會議，環團表示，外推方案阻礙了海洋生物的洄游路徑，盲目競相興建天然氣接受站只會製造更多環保問題，唯一的方法就是立即停止三接興建工程。

由於藻礁及核四商轉等公投，對我能源政策都將造成重大影響，國民黨立委要求環保署應暫緩審查，但環保署表示，按照程序將計畫送審是開發單位的權利，環保署有責任受理審查。

中油三接在蔡政府能源轉型政策上，角色舉足輕重，電力需求以及環境保護形成兩派拉鋸，環保署今天將召開「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組初審會議。

開發單位中油報告指出，若審查順利通過，預計很快便可進入大會決議；但若遷址到台北港或林口港，從取得環評等開發許可到建站至少需要11年，屆時將無法如期供應大潭電廠新增機組用電，北部也將產生電力缺口。

台大生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，在大潭藻礁保育走向公投後，政府推出「外推案」試著說服社會，卻適得其反，外推興建向南的防波堤將阻礙海洋生物在藻礁海域的洄游路徑，要保留完整藻礁生態系，唯一方法就是立即停止三接興建工程！

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，70多萬的民意壓力，迫使政府急就章的推出了三接再外推方案，但若程序正義未受重視、世代正義被輕賤，開發駕凌環保的骨牌效應必應聲啟動。

經濟部昨則強調，藻礁公投提案方以「大潭海域離岸5公里內的海底都是藻礁」為由，要求三接應遷至離岸5公里外的海域。但中油委託數個專家學者就大潭海域海底地質調查，結果顯示礁體最多只到水深18公尺的海域，測算後最遠離岸約1.7公里的海底即無礁石；詳細的水下調查則發現潮間帶與海底屬不同生態系統，藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤。

經濟部指出，公投方僅憑一碩士論文推論，即質疑「工業港海底離岸5公里皆藻礁」，並在公投主文要求三接撤至離岸5公里外的海域。但公投方引用論文，調查地點為大潭北邊的白玉藻礁而非大潭，且調查方法為單、多音束聲納儀、側掃聲納儀，並不足以了解海床的地質構造。

(時報資訊)