輸入性通膨推升物價！糕餅業者透露，進口奶油價格大漲逾3成，迫使部分業者悄悄調漲酥餅類售價，漲幅約3％到5％，如奶油漲破每公斤260元大關，恐將引發大規模調漲潮，屆時包括糕餅、麵包等恐全面漲價。泡麵業者也指出，麵粉價格增幅也十分可觀，預期最慢年底前將會調升售價。
商總主席賴正鎰表示，航運和國際原物料價格上漲，直接受到影響的產業就是民生物資，如物價繼續惡化，勢將引發一波新的危機。
不帶頭漲價 台酒喊苦
主計總處資料顯示，9月17項民生物資CPI已經來到3.31％，創3年來新高。其中沙拉油受到黃豆上漲的因素，年增率高達9.86％最為驚人，豬肉、醬油年增率分達7.75％、6.28％，麵包、泡麵也微幅上漲。
糕餅業者表示，糕餅主要原料之一的奶油，大部分來自紐西蘭、澳洲，隨著進口價格飆升，從每公斤160、170元，上漲到220元，漲幅高達3、4成，使得部分店家不得不漲價因應。麵粉也漲，但還在可吸收的範圍之內，所以這波漲價主要反映進口奶油成本。業者透露，奶油若漲到每公斤260元時，勢將帶動一波大規模漲價潮。
此外，身為「國營事業」的台酒，董事長丁彥哲面臨這波物價上揚，已宣示「不會帶頭漲價」，但也承認承受極大的「成本壓力」。
碳費 推升物價隱形炸彈
台酒主管透露，國際原物料、航運價格不斷上升，成本壓力不斷增加，不論是酒類的原物料麥芽、相關設備漲幅多超過1成；台酒生產的民生物資，如泡麵原料─麵粉也「有感上漲」。
業界人士透露，已有不少泡麵等民生物資廠商醞釀漲價，預估11月起，國人即會慢慢感受到通膨壓力。
央大經濟學教授徐之強表示，此次物價上漲主因來自油價上漲、全球工資調升。加上美國連續幾個月CPI漲幅已超過目標，民眾恐怕已產生物價上漲預期心理，經濟學家們擔心的「通膨巨獸」已慢慢成形。若油價未來飆破每桶100美元，屆時我央行恐將跟隨主要國家腳步，啟動升息抑制通膨。
推升物價另一「隱形炸彈」，即因應歐盟2026年的邊境碳稅及我政府2050年淨零排放目標，國內外紛將推動碳費或碳關稅，勢將對物價造成影響。惟有學者認為，相關機制尚在建立中，對物價的影響，還要再觀察一段期間。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：