輸入性通膨推升物價！糕餅業者透露，進口奶油價格大漲逾3成，迫使部分業者悄悄調漲酥餅類售價，漲幅約3％到5％，如奶油漲破每公斤260元大關，恐將引發大規模調漲潮，屆時包括糕餅、麵包等恐全面漲價。泡麵業者也指出，麵粉價格增幅也十分可觀，預期最慢年底前將會調升售價。

商總主席賴正鎰表示，航運和國際原物料價格上漲，直接受到影響的產業就是民生物資，如物價繼續惡化，勢將引發一波新的危機。

不帶頭漲價 台酒喊苦

主計總處資料顯示，9月17項民生物資CPI已經來到3.31％，創3年來新高。其中沙拉油受到黃豆上漲的因素，年增率高達9.86％最為驚人，豬肉、醬油年增率分達7.75％、6.28％，麵包、泡麵也微幅上漲。

糕餅業者表示，糕餅主要原料之一的奶油，大部分來自紐西蘭、澳洲，隨著進口價格飆升，從每公斤160、170元，上漲到220元，漲幅高達3、4成，使得部分店家不得不漲價因應。麵粉也漲，但還在可吸收的範圍之內，所以這波漲價主要反映進口奶油成本。業者透露，奶油若漲到每公斤260元時，勢將帶動一波大規模漲價潮。

此外，身為「國營事業」的台酒，董事長丁彥哲面臨這波物價上揚，已宣示「不會帶頭漲價」，但也承認承受極大的「成本壓力」。

碳費 推升物價隱形炸彈

台酒主管透露，國際原物料、航運價格不斷上升，成本壓力不斷增加，不論是酒類的原物料麥芽、相關設備漲幅多超過1成；台酒生產的民生物資，如泡麵原料─麵粉也「有感上漲」。

業界人士透露，已有不少泡麵等民生物資廠商醞釀漲價，預估11月起，國人即會慢慢感受到通膨壓力。

央大經濟學教授徐之強表示，此次物價上漲主因來自油價上漲、全球工資調升。加上美國連續幾個月CPI漲幅已超過目標，民眾恐怕已產生物價上漲預期心理，經濟學家們擔心的「通膨巨獸」已慢慢成形。若油價未來飆破每桶100美元，屆時我央行恐將跟隨主要國家腳步，啟動升息抑制通膨。

推升物價另一「隱形炸彈」，即因應歐盟2026年的邊境碳稅及我政府2050年淨零排放目標，國內外紛將推動碳費或碳關稅，勢將對物價造成影響。惟有學者認為，相關機制尚在建立中，對物價的影響，還要再觀察一段期間。

(時報資訊)