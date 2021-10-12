全球綠色債券市場迎來多頭行情！根據《氣候債券倡議組織報告》指出，近10年來全球綠色債券發行規模成長幅度已高達86倍，在溫室效應、氣候變遷及節能減碳等各種永續議題的帶動下，發行規模自2012年僅31億美元一路激增至2020年的2,695億美元，且截至今年9月底為止，其規模更已來到2,674億美元，預期將可望超越去年水準，整體綠債市場漲勢難擋。
聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，美國與歐盟的綠色復甦計畫、投資人需求及低融資成本等因素，促使企業積極搭上綠色金融順風車，根據Bloomberg預測，2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元，較2020年增長逾3成。在投資報酬上，綠色債券也比全球債券表現來得好，無論是二年或更長的五年累積報酬率，綠債皆以5.33％及14.4％的強勁表現贏過一般債券。
根據Bloomberg統計資料顯示，截至今年10月6日為止，若觀察彭博MSCI全球綠色債券指數為參考指數的綠債，以及彭博全球綜合指數作為一般債券的參考指數，以兩者表現而言，綠色債券近2年累積報酬率達5.33％，較全球債券的4.45％來得高；若拉長至5年來看，儘管全球債券報酬率升至11.77％，但綠債仍以同期的14.4％表現略勝一籌。
聯邦投信表示，「聯邦低碳目標多重資產基金」符合金管會新頒布的8大ESG資訊揭露事項審查監理原則，不僅已獲准募集，也自今（12）日起至10月22日止期間熱烈募集，並由彰化商業銀行擔任基金保管機構，聯邦商業銀行及陽信商業銀行皆為基金銷售機構。
(時報資訊)
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