全球逐步從新冠肺炎疫情中復甦，新興市場企業債違約率出現滑落。瀚亞投資看好新興市場債券在經濟復甦下，企業發債規模有機會出現增長，加上相對較高的殖利率優勢，能吸引境外資金流入，有利後市利差收斂，新興市場債價格看漲。
JPMorgan資料統計，相較於新興市場企業債在2020年違約率達到3.5％，今年來市場違約率僅有1.6％，明顯改善，其中又以新興歐洲違約率最低。
截至10月3日為止，境外新興市場債券基金近一年績效表現較佳的新興債基金中，前五名分別為景順新興市場企業債券基金、富達基金-新興市場債券基金、晉達環球策略新興市場公司債券基金、普徠仕新興市場債券基金，跟M&G新興市場債券基金，特別聚焦在新興市場企業債類別的基金就占了兩檔。
瀚亞投資認為，由於美國聯準會即將開始縮減購債，影響整體債券市場走勢，不同類型的新興市場債券表現也不盡相同。雖然近期新興市場企業債表現最佳，但未來進入升息階段新興主權債、新興本地債可望有補漲機會，因此可以挑選兼具不同債券種類的新興市場債券基金，來抓住各個時間點的投資機會。
由瀚亞投資總代理的M&G 新興市場債券基金，為國內少數採取混搭策略的新興市場債券基金，投資範圍涵蓋美元新興主權債、當地新興主權債及美元新興公司債，透過333靈活配置，擷取不同類型新興債券的特長，進而達到分散風險、增加收益來源的效果。
展望後市，瀚亞投資指出，新興市場受到疫情影響的時間點，相較於美國等成熟市場來的晚，因此景氣復甦高峰也會相對落後，預計隨著疫苗接種率上升、經濟數據回溫，新興市場在今年第四季GDP增長可望加速，甚至與成熟市場拉開差距，看好新興市場債券後續表現機會。
(時報資訊)
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