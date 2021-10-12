近兩年隨著政府大力鼓吹基金投資，包括集保公司成立「基富通」平台鼓勵小資族以定時定額來加入基金投資行列，使基金投資在國內更風行。金融業高層提出「雙20法則」建議年輕人採取，因為時間是釐平風險最好的法寶。

他以25歲的年輕人為例說明，一位從25歲開始扣款的年輕人，累積至45歲是第一階段，累積至65歲是第二階段，在第一階段加速累積購屋款，第二階段加速累積退休基金，兩個階段各20年，正是人生投資最重要、最關鍵、最精華的兩個十年，這就是「雙20」理財的概念和精神。

他並看好，倘若「雙20法則」能成為年輕小白們的全民運動，將更能穩定幫助政府擴大資本市場、健全資本市場、台灣企業國際競爭力也將因而受惠；而且透過時間的拉長，原本看似危險的投資，長達10年、20年之後，已釐平了景氣循環對市場帶來的衝擊，反而變成最安全的投資。

而且人生兩大難題，包括購屋資金與退休資金的累積亦因此順勢解決。他強調：「不要忽視時間的威力」，因為時間拉長之後，可將高風險變成低風險甚至是無風險，「堪稱為風險管理的最大魔術師」。

金融業高層認為，年輕人與其進股市選股、作當沖，倒不如定時定額投資，還能穩定、長期的累積財富，前者在選股上本身就是風險，再者經常不敵大盤的變化，但倘若定時定額投資，「唯一要點就是入場要趁早，還有要持續扣款，可停利但不停扣」，如此，即使是在股市的高點，投資100％配置股票基金，也能立於不敗之地。

尤其現在正面臨聯準會即將縮減購債和升息、能源危機漸席捲全世界等多種黑天鵝紛至沓來的時刻，這位金融業高層對此指出，這時候更需要以「時間」作為釐平各種風險的利器，即使值此之際進場，但「時間」這道武器將能幫助投資人化解這些不確定性帶來的投資風險。

(時報資訊)